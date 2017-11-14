Лучшие хозяйства по надою молока на корову выбраны в Псковской области

22:10, 15 ноября 2017, ПАИ

В Псковской области определены лучшие хозяйства по надою молока на корову по состоянию на 1 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Главном госуправлении сельского хозяйства и государственного технического надзора региона.

На первом месте оказалось ООО «Слактис» с надоем на фуражную корову 9 тыс. 31 тонна, на втором – крестьянско-фермерское хозяйство А. Лопотова (6 тыс. 862 тонны), на третьем - ООО «ПсковАгроИнвест» (6 тыс. 841 тонна).

Замыкает список из 38 хозяйств СПК колхоз им. Суворова Новосокольнического района (2 тыс. 580 тонн), ООО СПК «Захарино» Новосокольнического района (2 тыс. 541 тонна) и СПК им.Чапаева Новосокольнического района (2 тыс. 454 тонны).