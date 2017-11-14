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Экономика

Заложить в бюджет Псковской области субсидии на сферу ЖКХ поручил Александр Кузнецов

Ход отопительного сезона, реализацию программы «Современная комфортная городская среда» и утилизацию твёрдых бытовых отходов обсудил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов с главами муниципальных образований на совещании, которое прошло 15 ноября в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«По отопительному сезону: мы в него вошли, он идет в плановом режиме», — отметил замгубернатора, напомнив руководителям районов, что никаких срывов и сбоев быть не должно. В целом, по словам Александра Кузнецова, ситуация в районах нормальная, проблемные вопросы есть только по трем муниципалитетам. Невельский и Порховский районы оказались в зоне риска из-за того, что принадлежащие санаториям «Голубые озера» и «Хилово» котельные теперь не отапливают жилые дома, их необходимо переводить на другие источники тепла. Похожая проблема есть и в Гдовском районе. Но в целом, подчеркнул заместитель губернатора, «с точки зрения надежности готовы все, в ближайшие недели будет закончена работа по получению паспортов готовности».

Глава Себежского района Леонид Курсенков в ходе совещания обозначил несколько вопросов: высокая стоимость дров, на которых работают большинство котельных района, «черные» лесорубы и невозможность получить дрова без аукционов.

«Живем среди лесов и нет леса для котельных — так не должно быть. Мы с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым уже обсуждали эту проблему, на следующей неделе проведем совещание по этой теме», — прокомментировал Александр Кузнецов, предложив всем руководителям муниципалитетам подготовить свои предложения. Возможно, заметил замгубернатора, будет рассмотрена возможность межмуниципальной закупки дров, когда приобретать их станет регион, а затем распределять по районам.

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьев озвучил общую для всех проблему долгов муниципальных тепловых предприятий за энергоносители. Задолженности населения вынуждают теплосети в свою очередь копить долги перед поставщиками. По его словам, переложить долги неплательщиков на плечи добросовестных потребителей — это не выход, отключать людей от тепла тоже нельзя. «Мы понимаем, что нельзя повышать тариф, хотя он и так не дотягивает до окупаемости, закладываем в рентабельность 1–2%, хотя надо 22%, чтобы затраты окупались, — высказался Виталий Соловьев. — А приставы и налоговая приходят регулярно. Мы и так все денежные средства пускаем на оплату процентов, но ведь основная задолженность перед поставщиками от этого не исчезает, а пени и штрафы растут. Вот что делать? Закрыть котельную? Так ведь налоговая топить не придет, а людям нужно тепло!»

Александр Кузнецов заявил, что этот вопрос уже рассматривала администрация. В ближайшее время состоятся переговоры с представителями налогового ведомства, надзорных и контролирующих органов, чтобы общими силами найти выход из ситуации. Кроме того, заместитель губернатора добавил, что скоро будет рассматриваться в первом чтении региональный бюджет на следующий год, и дал поручение заложить туда субсидии на сферу ЖКХ. «Проанализируйте деятельность своих муниципальных предприятий в этой сфере и предоставьте план финансирования для оказания финансовой помощи из областного бюджета», — предложил он главам районов.

Затем участники совещания перешли к теме твердых бытовых отходов. Перед заседанием делегация руководства области посетила полигон в деревне Бобки, где состоялась встреча с инвесторами. Как рассказал Александр Кузнецов, у инвесторов есть планы по дальнейшему развитию полигона, нужно их пристально рассмотреть с тем, чтобы решить, может ли данный инвестор быть региональным оператором ТБО по южной зоне. «Сейчас инвесторы в эту сферу идут, поэтому мы можем выбирать», — пояснил он. Отметим, представленный в настоящее время проект представляет собой современный полигон ТБО с мусороперерабатывающим комплексом.

Дискуссия возникла и при обсуждении программы «Формирование современной городской среды». Глава Себежского района Леонид Курсенков сообщил, что в Себеже в основном расположены небольшие двухэтажные дома, то есть пользоваться благоустроенной территорией будут всего несколько человек. Поэтому было принято решение благоустраивать общественные территории. «Есть хорошие идеи у населения, но нужно выработать алгоритм, и не просто ставить скамейки, но и размещать спортивные сооружения, проводить озеленение», — считает Леонид Курсенков. Глава Новосокольнического района Виталий Соловьев пожаловался на недостаточное финансирование. «Мы разработали хороший проект благоустройства площадки рядом с кинотеатром, но он стоит пять миллионов, а выделяют меньше», — сказал он.

Александр Кузнецов отметил, что этот проект реализуется в регионе первый год. «Сейчас наша задача — завершить тот объем, который мы на себя взяли, — прокомментировал он. — Затем нужно провести общую встречу, чтобы муниципалитеты, где мероприятия проекта были выполнены успешно, поделились своим опытом и лучшими практиками». Также замгубернатора предложил ввести систему поощрения и премирования для лучших городов и районов, а при планировании благоустройства предусматривать комплексные работы. «Например, можно сделать тротуар за счет федеральной программы, а дорогу рядом — за счет регионального дорожного фонда», — заметил он.

Подводя итоги совещания, Александр Кузнецов еще раз напомнил присутствующим, что в ближайшее время им нужно предоставить свои предложения для выработки в администрации региона механизмов решения поднятых проблем.

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