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Общество

Суды Псковской области заняли 32 место в региональном рейтинге публикации судебной статистики

Суды Псковской области заняли 32 место в региональном рейтинге публикации судебной статистики, который составил проектный центр «Инфометр». Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, также был составлен рейтинг по районным судам и по областным, в котором Псковский областной суд занял второе место. 

Информация о делах, рассмотренных в судах, фиксируется в статистических отчетах. Эта статистика помогает юристам анализировать судебные решения, журналистам - в подготовке материалов об уровне преступности или о динамике правонарушений, студентам и аспирантам — в научных работах. «Инфометр» провел аудит размещения судебной статистики на сайтах районных и областных судов, и выяснилось, что в среднем суды публикуют только 17% статистики. В 18 регионах суды вообще не размещают статистические отчеты. Единственный регион, в котором все суды (и районные, и областной) получили максимальную оценку от экспертов, — Ивановская область.

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