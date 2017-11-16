В проект «Единой России» «Местный дом культуры» предлагается внести изменения

09:23, 16 ноября 2017, ПАИ

Заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Виктор Остренко во время посещения Палкинского районного досугового объединения представил ряд предложений по обновлению партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Ряд предложений по обновлению этой программы мы уже представили. Первое – нужно, чтобы работы проводились не только по текущему ремонту, но и затрагивали элементы ремонта, которые относятся к капитальному», - сказал Виктор Остренко и уточнил, что речь идет о замене за счет средств партпроекта оконных блоков, дверных проемов и покрытия пола.

Также, по его словам, внесено предложение о присоединении к проекту программы по доступной среде, что обеспечит маломобильным гражданам возможность посещать учреждения культуры. И это, как заметил Виктор Остренко, тоже предполагает капитальные вложения.

«Часть предложений озвучена в режиме селекторных совещаний с федеральным руководством проекта. Надеюсь, что они будут учтены при рассмотрении нормативных документов, при принятии следующего годового финансирования», - резюмировал замсекретаря регионального отделения «Единой России».

Он напомнил, что сумма субсидий по проекту «Местный дом культуры» в 2017 году составила более 21 млн. рублей, в том числе 18,6 млн. выделены из федерального бюджета. Средства направляются на текущий ремонт 9 домов культуры и обновление материально-технической базы 23 учреждений в районах Псковской области.

В частности, приобретены новые кресла для Палкинского районного досугового объединения. Сейчас здесь в рамках партпроекта завершается ремонт, и в конце ноября местные жители увидят обновленный зрительный зал и фойе.

«Программа «Местный дом культуры» будет продолжена. Мы рассчитываем, что она сохранит параметры этого года, если получится, будем настаивать, чтобы она была увеличена. Сейчас мы входим в бюджетные слушания. Я, в том числе, как координатор проекта на региональном уровне, буду принимать участие в слушаниях в Москве, в Государственной Думе», - заключил Виктор Остренко.