Псковская область и ФАДН России обсудили перспективы сотрудничества в сфере национальной политики

09:15, 16 ноября 2017, ПАИ

Совместная реализация проектов стала ключевой темой встречи временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона

Врио главы региона обозначил основные направления работы области в сфере реализации государственной национальной политики, предложив ФАДН России усилить взаимодействие по ключевым направлениям.

«Исторически сложилось так, что в Псковской области культуры и традиции народов тесно сплетаются в единое целое. И сегодня молодежь не забывает свои корни, уважает ценности других народов России, сохраняя принцип добрососедства. Но на этом нельзя останавливаться, необходимо постоянно совершенствовать работу, вводить новые форматы взаимодействия. Уверен, что ФАДН России станет для региона самым надежным и опытным союзником в этом деле», — отметил Михаил Ведерников.

Игорь Баринов инициативу поддержал и гарантировал региону поддержку по разработке комплекса мер в сфере сохранения и развития культур, традиций и языков народов, которые сегодня живут в регионе.

«Я уверен, что Псковской области есть, чем гордиться и делиться со всей Россией. Например, мы активно работаем по гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде, думаю, здесь у нас большие перспективы сотрудничества. С большим удовольствием будем включать активных ребят из Пскова в федеральные мероприятия», — заверил руководитель ФАДН.

Отметим, что в 2016 году администрация региона и ФАДН России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации задач государственной национальной политики.