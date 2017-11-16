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Общество

30 раз на ликвидацию последствий ДТП выезжали псковские сотрудники МЧС за семь дней

С 9 по 15 ноября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 30 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 5 человек и 25 пострадали. В семи случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За указанный период деблокированы двое пострадавших и двое погибших. Трём травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам.

Стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не осуществлялось. При каждом реагировании спасатели проводят сбор данных и уточняют информацию.

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