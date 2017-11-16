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Общество

«Евровидение» не будет защищать конкурсантов

Организатор «Евровидения» Европейский вещательный союз изменил свои правила и больше не будет отстаивать права конкурсантов, у которых возникают проблемы со въездом в страну, принимающую конкурс, пишет газета «Известия».

Такое решение принято после прецедента с Украиной, которая несмотря на просьбы организаторов не пустила на свою территорию конкурсантку от России Юлию Самойлову из-за ее визита в Крым.

Ранее, комментируя ситуацию с «Евровидением-2017», в Европейском вещательном союзе заверяли, что «любой человек имеет право приехать на конкурс и выступить там».

Теперь же при возникновении подобной ситуации организаторы де-факто самоустраняются. В случае, если страна-хозяйка конкурса отказывает принимать отобранных исполнителей и членов делегаций, ссылаясь на нарушение своего законодательства, они согласятся с ее позицией.

В 2018 году Юлия Самойлова будет представлять Россию в Португалии, со въездом в которую у нее не должно возникнуть проблем.

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