Выбирай тариф «по вкусу»!

09:41, 16 ноября 2017, ПАИ

Сейчас у операторов связи абоненты все чаще не простые, а цифровые – так называют тех, кто активно пользуется мобильным интернетом и всеми современными сервисами. Даже тарифы теперь создают, ориентируясь на их вкусы и интересы. Именно так поступил «МегаФон», предложив своим клиентам линейку «Включайся!». Каковы же вкусы абонентов и какие пакеты они выбирают? Это мы выяснили, проведя небольшой рейд по салонам оператора и попробовав составить «Топ-3» самых востребованных тарифов.

Как нам показалось, чаще всего в этот день подключали тариф «Включайся! Слушай». Причем почти все абоненты были молодыми людьми.

«Я наушники вообще редко снимаю, а на этом тарифе «ВКонтакте» или на «Яндексе» музыка безлимитная. Плюс 8 гигабайтов интернет-трафика. Да и цена тарифа «Слушай» вполне устраивает», – объясняет свой выбор студент Семёнов Сергей.

Сотрудники салона подтвердили, что так оно и есть – тариф выбирают многие абоненты. «Слушай» – в лидерах по подключениям. Клиентов привлекает не только то, что трафик на самых популярных музыкальных ресурсах не расходуется, но и «безлимитные» мессенджеры WhatsApp, Viber и eMotion.

Любовь к мессенджерам и соцсетям «приводит» жителей Пскова и к тарифу «Включайся! Общайся». На нем набор безлимитных ресурсов несколько иной: музыки уже нет, зато есть «Одноклассники», Facebook и «ВКонтакте».

«У меня такая работа, что даже дома или в пути все время переписываюсь то в «Вайбере», то в «Фейсбуке» приходится фотографии постить, в «ВК» некоторые клиенты в личку пишут, – рассказывает сотрудник рекламного агентства Игорь Васильев. – Вот для таких общительных, видимо, тариф и придумали. И количество минут большое, что хорошо: иногда проще позвонить и все обсудить».

Интересуемся у консультантов «МегаФона» особенностями тарифа. Выясняется, что «Общайся» на втором месте по подключениям. Этот тариф чаще выбирают люди постарше, которым связь нужна не только для «личных целей», но и по работе. Хотя одно другому, конечно, не мешает.

Третий тариф, который подключали довольно много псковичей, – «Включайся!Смотри». Причем за ним люди приходили целенаправленно: не колеблясь в выборе, точно зная, что хотят именно этот вариант. Елена Якушева, юрисконсульт сетевой компании, объясняет это своими вкусами и семейным положением: «У дочки нет своего смартфона, и пока я дома, она смотрит мультфильмы на моем. Естественно, трафик заканчивается быстро. Поэтому решила подключить тариф «для видео». Только для YouTube тут 20 гигабайт и 16 на остальные сервисы - на двоих нам теперь хватит!»

«Хит-парад» составлен. Интересуемся, какая доля посетителей выбирает тарифы «Включайся!».

«Тарифные планы «Включайся!» составляют 70% новых подключений и переходов ( в случае изменения абонентом тарифного плана. Действующие абоненты могут перейти на более удобный тариф самостоятельно, например, через «Личный кабинет», - говорит руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Псковского отделения «МегаФон» Ольга Стрелкова.