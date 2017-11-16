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Общество

Автоэкспедиция Псковского агентства информации отправилась на Духову гору

Сегодня, 16 ноября, стартовал новый автопроект Псковского агентства информации под названием «Черитур». Напомним, что редакция ПАИ вместе с партнерами отправляется в автоэкспедицию по самым таинственным местам  Псковской области.

Первым пунктом путешествия станет Духова гора в Опочецком районе. Мы узнаем все что скрывает это мистическое место. Вас ждут дорожные  истории, лайфхаки бывалых автопутешественников, тест путевых девайсов и много-много всего интересного. В течение дня участники «Черитура» будут рассказывать о своих путешествиях в соцсетях.

Официальный хэштег автоэкспедиции - #черитур. Информацию о ней в соцсетях также можно найти по хэштегам #МегаФон, #начинаетсястебя, #MegaFon, #МегаФон, #включайся, #шинаплюс, #черипсков.

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  • #Черитур
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект
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