0
14:18
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
13:08
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
12:57
Минеральная вода «Чудская жемчужина» претендует на премию «Народное признание» в номинации «Наша марка»
12:31
Медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санавиации Псковской области
11:59
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
11:29
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
10:58
Псковских мастеров собирают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»
Еще новости
Общество

Новый кинотеатр планируется открыть в Острове к Новому году

Новый кинотеатр планируется открыть в Острове к Новому году, сообщил Псковскому агентству информации глава администрации Островского района Дмитрий Быстров.

По его словам, в рамках федеральной программы в муниципалитет поступило оборудование для кинотеатра. «Чтобы оно нормально функционировало, принято решение провести капремонт зала, крыши, вентиляции в доме культуры «Юбилейный» и установить там оборудование, чтобы люди пришли в новый кинотеатр, которого в Острове до сих пор нет. По договоренности с подрядчиком он произведёт все необходимые работы, и к Новому году мы откроем кинотеатр. Возможно, получится даже какой-то фильм из проката посмотреть уже до Нового года», - уточнил Дмитрий Быстров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
16 ноября 2017
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
16 ноября 2017
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
Минеральная вода «Чудская жемчужина» претендует на премию «Народное признание» в номинации «Наша марка»
16 ноября 2017
Минеральная вода «Чудская жемчужина» претендует на премию «Народное признание» в номинации «Наша марка»
Медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санавиации Псковской области
16 ноября 2017
Медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санавиации Псковской области 1
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
16 ноября 2017
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
16 ноября 2017
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
Псковских мастеров собирают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»
16 ноября 2017
Псковских мастеров собирают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»
Дмитрий Быстров: Продление реструктуризации по региональным кредитам - большая помощь для Островского района
16 ноября 2017
Дмитрий Быстров: Продление реструктуризации по региональным кредитам - большая помощь для Островского района 4

Идет загрузка...