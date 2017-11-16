Новый кинотеатр планируется открыть в Острове к Новому году
Новый кинотеатр планируется открыть в Острове к Новому году, сообщил Псковскому агентству информации глава администрации Островского района Дмитрий Быстров.
По его словам, в рамках федеральной программы в муниципалитет поступило оборудование для кинотеатра. «Чтобы оно нормально функционировало, принято решение провести капремонт зала, крыши, вентиляции в доме культуры «Юбилейный» и установить там оборудование, чтобы люди пришли в новый кинотеатр, которого в Острове до сих пор нет. По договоренности с подрядчиком он произведёт все необходимые работы, и к Новому году мы откроем кинотеатр. Возможно, получится даже какой-то фильм из проката посмотреть уже до Нового года», - уточнил Дмитрий Быстров.