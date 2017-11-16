Фотоакция «Любимые книги моих друзей» прошла в Пскове

10:26, 16 ноября 2017, ПАИ

К 17 ноября, к Международному дню студентов библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева совместно с Псковским областным колледжем искусств имени Римского-Корсакова (специализация «Фото и видеотворчество) провели фотоакцию «Любимые книги моих друзей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Как рассказали организаторы, благодаря акции, её участники смогли узнать больше о литературных пристрастиях своих друзей и, через фотографию, популяризировать эти книги для всего читающего сообщества.

Студенты фотографировали своих читающих друзей и знакомых, а также создали новые иллюстрации к известным произведениям. Посмотреть фото можно в альбоме группы библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Свои работы можно прислать на электронную почту библиотеки «Родник»: rodnik@bibliopskov.ru.