«У Господа для всех весы ровно настроены»

10:37, 16 ноября 2017, ПАИ

Я не покажу вам их лиц и не назову фамилий. Это молодые девушки, получившие реальные сроки по уголовным статьям. И только, имея маленьких детей, они не сидят в тюрьме, у них есть право на отсрочку и право на волю. Но под присмотром.

ОсУжденные - так их называют сотрудники ФСИН из сериальной жизни, сотрудники Псковского ФСИН - осуждЁнные.

Я подъехала утром к женскому Снетогорскому монастырю, немного опаздывая, а при входе меня уже ждали два крепких и суровых уфсиновца: «Пройдемте, нам туда и налево!»

Я попыталась пошутить, но они молча шли рядом. Некомфортные такие ощущения…

Там, «налево», в небольшой комнатке уже собрались все: осУжденные женщины, настоятельница монастыря, депутат областного собрания Марина Борисенкова, уполномоченный по правам детей Наталья Соколова, представитель соцобеспечения Елена Николаевна.

Мы должны были выступать, увещевать, наставлять и умно сеять вечное и доброе. Но на нас смотрели глаза полные равнодушия, усталости и пренебрежения.

«Ну, сейчас эти дамы начнут!..» - скорее всего, так думалось прибывшим сюда.

Мы и начали. Совсем навыворот и против стереотипов: Соколова мигом оценила обстановку и предложила каждой девушке рассказать о своих детях.

Рядом со мной сидела красивая и модно одетая блондинка. Чуть поодаль - две женщины со слегка припухшими лицами. В углу - ещё одна блонда, в стильных шмотках и хорошем макияже. Из десятка только этих помню. Они же и назвали причину, по которой «присели». Остальные отказались.

Так вот, та, что в брюках и металась при входе в монастырь в поисках юбки, случайно топором «грохнула брата алкаша, он мамку обижал, но потом все равно помер». У неё двое детей, все маленькие, но пятилетний очень шустрый: «Он у меня оборванчик и надо с младшим на МРТ ложиться в больницу, чё-то с головой. У них папки разные, про папку старшему я сказала, что он в космос улетел. А!!! Забыла сказать - у Кирюши уже зубки два вылезли!»

Елена, дочери 13, грамоты, спортсменка, ходит в храм. Говорить больше не хочет. Всё.

Наталья, «помогала покойному мужу по наркоте, ну он употреблял и меня заставлял воровать». Дочь ходит в сад, но жить есть - только у родителей мужа. И дочке, на вопрос «Нас же папа не бросил?» ответила, что он скоро приедет. Не может сказать правду. А доченька хочет быть врачом и лечить бабушку, которая после смерти сына слегла...

Наталья. Ее дочке 4 годика, одаренная не по годам, считает до ста, бабушка с ней занимается: «Она красавица, глазища карие, а локоны такие белые! А ведь мне ставили бесплодие, а я во сне видела мою дочь и знала, что она будет! На 450 рублей не проживу, много работаю, но к папе дочки на поклон не пойду. Только один раз перешагнула через себя и позвонила в Ростов с просьбой объявиться и начать общаться с дочкой».

Екатерина. «Трое детей у меня. Все! Не хочу больше говорить, у меня все хорошо».

Элеонора, взрослая женщина, старшим по 30 и есть дочь совсем маленькая. Тоже не хочет отвечать.

А слушать стали и с интересом, и в телефоны не смотрели, и глаза даже тёрли. Смеялись, охали, кивали, да все как у обычных тёток!

Про сопли и слезы писать не хочу, как и про важность «данного мероприятия».

Ничего мудреного мы не рассказали. Так, немного о своей жизни. Как выкарабкивались из своего горя, из своей пропасти, как приходили к вере, про своих отпрысков и свои дела в миру.

Спустя часа два нас пытались прервать и звали на трапезу. Но ещё и ещё было о чем говорить!

За столом нехитрые монастырские угощения. А сидели мы за разными столами - не по ранжиру, а по режиму.

Там тишина и головы в миску, а мы стали «ля-ля». Но нас строго остановили не представители службы исполнения наказаний, а монахини: во время трапезы соблюдать молчание.

ОсУжденные отправились на экскурсию по территории монастыря. В сумки попрятали презентованный журнал нашего регионального Союза женщин. Может почитают: могли ведь и не брать с собой.

Соколова торопила, да и меня время поджимало, но кота, рыжего и откормленного, я все же запечатлела.

Для вас, друзья, и фото с молебна. И «для размышлений» - слова отца Александра: «У Господа для всех весы ровно настроены».