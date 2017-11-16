Эффективность работы российских губернаторов будут оценивать по 24 критериям

10:52, 16 ноября 2017, ПАИ

15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, увеличивающий до 24 показателей перечень критериев для оценки эффективности деятельности глав регионов, сообщает газета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, из прежнего перечня сохранились только четыре: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень безработицы, объем налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ на душу населения и объем инвестиций в основной капитал.

В числе новых критериев - условия в регионе для самореализации, в том числе детей, удовлетворенность услугами в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания, эффективность деятельности органов государственной власти РФ. Газета сообщает, что до 1 июля 2018 года правительство должно разработать методику расчетов этих показателей.

Также среди новых показателей - доля населения с доходами ниже прожиточного минимума субъекта РФ, коэффициент доступности жилья, соотношение доходов населения и набора основных товаров и услуг, качество и доступность ЖКХ, отношение объема госдолга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к доходам без учета дотаций и просроченная кредиторская задолженность, плотность сети автодорог, отношение количества работников малых и средних предприятий к общей численности региона, коррупция и уровень преступности.

До 1 ноября каждого года правительство должно будет предоставлять президенту доклад о состоянии дел в регионах с учетом трехлетней динамики развития и доклад об оценке эффективности деятельности губернаторов по итогам года.