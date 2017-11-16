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Псковских мастеров собирают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»
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Общество

Псковских мастеров собирают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»

23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове  пройдет уже полюбившаяся псковичам новогодняя ярмарка ручного творчества «ART-ель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Псковская правда».



«Псковская правда» приглашает мастеров народного и hand-made творчества принять участие в этом уникальном праздничном мероприятии. На ярмарке вы сможете представить свою продукцию в виде подарков к предстоящему Новому году. Ярмарка «ART-ель» будет включена в общую афишу городских новогодних мероприятий, что обеспечит максимальный охват аудитории. Время работы: с 12:00 до 18:00.

Детальная информация о регистрации – в этом документе. Справки по телефону: 8 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.

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