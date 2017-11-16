Первые 300 метров дорожек проложили в великолукском велоцентре

11:11, 16 ноября 2017, ПАИ

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов проконтролировал ход работ по строительству Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, чтобы нарастить темпы строительства, рабочие начали использовать новую технологию по стабилизации грунтов для подготовки основания для велосипедных дорожек. Из-за дождливой погоды летом произошло их водонасыщение, а найденное техническое решению позволило уже сделать первые 300 метров велодорожек.

Помощь в строительстве объекта оказывают привлеченные местные субподрядные организации. На строительной площадке работают 35 человек и 15 единиц техники. Перед подрядчиками стоит задача не только выполнить оставшуюся часть работ, но и сделать их без потерь в качестве, несмотря на сжатые сроки.

Напомним, Центр подготовки велосипедистов в Великих Луках строится в рамках федеральной целевой программы Министерства спорта РФ «Развитие физической культуры и спорта на 2016–2020 годы». Работы финансируются из средств федерального и областного бюджетов. Возведение объекта находится на контроле врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.