В Великих Луках реализован первый этап проекта по формированию комфортной городской среды

11:19, 16 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках завершилось благоустройство дворовых и общественных пространств, в рамках реализации первого этапа проекта «Единой России» «Городская среда». В этом году в городе было отремонтировано 30 объектов. Один из них оценил в среду, 15 ноября, заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов в рамках рабочей поездки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор побывал на закрытой спортивной площадке во дворе смежных домов по улице Зеленой и улице Жукова. Она построена по инициативе жителей многоэтажек. Здесь уложено специальное покрытие, нанесена разметка, сделано ограждение с углублениями под футбольные ворота, смонтированы баскетбольные щиты и крепления для волейбольной сетки. Также предполагается, что зимой на площадке зальют каток для катания на коньках и хоккейных баталий.

Александр Кузнецов сказал, что площадка хорошая, но отметил, что асфальтовое покрытие во дворе тоже необходимо отремонтировать. По мнению вице-губернатора, подход к благоустройству городских территорий должен быть комплексным, программа формирования городской среды не должна превращаться только в асфальтирование дворов или создание автомобильных парковок. «Выходим во двор — видим разбитый асфальт, значит нужно разбитый поменять на новый. Ходим, видим, что машины стоят на газонах, значит нужно сделать там парковки. Идем по легкому варианту», — подчеркнул он.

Работы по благоустройству дворов в Великих Луках будут продолжаться. По словам главы администрации города Игоря Чевжика, на следующем этапе планируется привести в порядок еще около 100 дворовых территорий.