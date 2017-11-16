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Общество

Первая партия модернизированных ремонтно-эвакуационных машин поступила в 76-ю дивизию ВДВ

Первая партия модернизированных бронорованных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ-Д) поступила в 76-ю дивизию ВДВ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

БРЭМ-Д способна после десантирования в тылу условного противника выполнять задачи по восстановлению боеспособности боевой техники и вооружения, в том числе и специального. Боевая машина обладает возможностью десантирования парашютным способом с самолетов военно-транспортной авиации на парашютной системе МКС-350.

С началом нового учебного периода специалисты ремонтных подразделений ВДВ будут использовать возможности поступившей специальной техники в ходе учений различного уровня не только в тыловой зоне, но и на переднем крае при непосредственном воздействии огневых средств условного противника, применяя модернизированную бронированную ремонтно-эвакуационных технику.

В процессе подготовки специалисты-ремонтники ВДВ в обязательном порядке принимают участие в тактических учениях, повышая живучесть и боеспособность парашютно-десантных подразделений.

Обучение специалисты проходят преимущественно в полевых условиях, где, применяя возможности модернизированной техники, десантники на практике учатся выявлять вышедшую из строя технику, выполнять сварочные, демонтажно-монтажные работы.

В 2018 году в воздушно-десантные войска поступит более 30 единиц модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ-Д).

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