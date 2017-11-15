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Великолукская пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей

 Великолукская пенсионерка перевела мошенникам один миллион рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках  65-летняя местная жительница решила заказать лечебную мазь через один из сайтов в интернете. На контакт с ней вышли неизвестные лица, которые представились сотрудниками правоохранительных органов из Москвы. Они сообщили, что задержана некая преступная группа, которая занималась реализацией поддельных лекарственных средств, и пенсионерке полагается определенная компенсация.

В результате различных уловок злоумышленники завладели деньгами в сумме  более  миллиона рублей, которые великолучанка  перечисляла  на указанный ей счет в период с октября по ноябрь. Горожанка, убедившись, что ее ввели в заблуждение, обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

В Пскове гражданка решила приобрести в интернете норковую шубу. Женщине предложили перечислить 15 тысяч рублей, после чего  ей обещали  доставку товара. Однако затем «продавцы» прекратили общение с ней.  В настоящее время по заявлению потерпевшей проводится проверка.

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