Великолукская пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей

11:53, 16 ноября 2017, ПАИ

Великолукская пенсионерка перевела мошенникам один миллион рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках 65-летняя местная жительница решила заказать лечебную мазь через один из сайтов в интернете. На контакт с ней вышли неизвестные лица, которые представились сотрудниками правоохранительных органов из Москвы. Они сообщили, что задержана некая преступная группа, которая занималась реализацией поддельных лекарственных средств, и пенсионерке полагается определенная компенсация.

В результате различных уловок злоумышленники завладели деньгами в сумме более миллиона рублей, которые великолучанка перечисляла на указанный ей счет в период с октября по ноябрь. Горожанка, убедившись, что ее ввели в заблуждение, обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

В Пскове гражданка решила приобрести в интернете норковую шубу. Женщине предложили перечислить 15 тысяч рублей, после чего ей обещали доставку товара. Однако затем «продавцы» прекратили общение с ней. В настоящее время по заявлению потерпевшей проводится проверка.