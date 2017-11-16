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Общество

Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни

«Если бы этого не сделали, было бы совсем плохо. Все же это понимают», - прокомментировала Лариса Сидорук, глава Пыталовского района Псковской области, решение о продлении реструктуризации по региональным кредитам в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Лариса Сидорук

Она пояснила, что долг района перед региональным бюджетом сложился еще в то время, когда муниципалитет «сидел на мазутной игле». «Сегодня отдать его не представляется возможным. Так что реструктуризация – это условие продолжения жизни района», - заявила глава. Высвободившиеся средства, по словам Ларисы Сидорук, пойдут на решение социальных вопросов.

Что касается параметров регионального бюджета в целом и доли в нем района, то пыталовская глава напомнила, что «денег никогда не бывает много», но «надо реально смотреть на жизнь».

«У нас очень хорошая областная поддержка. Сейчас мы ремонтируем районный дом культуры в Пыталово с минимальным софинансированием муниципалитета. У нас всего одна улица осталась не заасфальтирована,  и то потому, что там еще надо проложить сперва водопровод», - добавила Лариса Сидорук. «В принципе, я  всегда в области понимание нахожу», - резюмировала она.

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