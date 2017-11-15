Три года условно получил житель Дедовичей за незаконное приобретение и хранение наркотиков

12:01, 16 ноября 2017, ПАИ

Три года условно получил 23-летний житель Дедовичей за незаконное приобретение и хранение наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры муниципалитета.

В суде установлено, что в июле 2017 года в Дно он незаконно приобрёл для личного потребления синтетическое наркотическое средство массой 0,448 граммов и хранил его в своей автомашине до задержания сотрудниками полиции на территории Дедовичского района.

Приговором Дедовичского районного суда он осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. На осужденного дополнительно возложены обязанности пройти диспансерное наблюдение у врача нарколога и принять меры по трудоустройству.

Приговор суда вступил в законную силу.