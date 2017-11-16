15 лет тюрьмы грозит жителю Дедовичского района за убийство матери

12:08, 16 ноября 2017, ПАИ

Житель Дедовичского района может получить 15 лет тюрьмы за убийство своей матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Дедовичского района.

По данным следствия, 28 апреля текущего года в деревне Северное Устье Дедовичского района нетрезвый мужчина совершил убийство своей престарелой 88-летней матери, нанеся её несколько ударов ножом в область шеи.

В настоящий момент начато предоставление доказательств стороной обвинения, идет судебное следствие. Дедовичским районным судом начато рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Дедовичского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Санкция этой статьи предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы.