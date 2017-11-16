Медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санавиации Псковской области

12:31, 16 ноября 2017, ПАИ

Медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санитарной авиации Псковской области. Свой первый вылет он совершил сегодня, 16 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Борт полетел в Великие Луки за пациентом с острым нарушением коронарного кровообращения, чтобы доставить его для оказания экстренной медицинской помощи в сосудистый центр Псковской областной клинической больницы.

Главный врач главного медицинского центра региона Анатолий Волков, отметил, что рад появлению еще одного «летающего реанимобиля» в Псковской области. «Погода вносит существенные коррективы в работу санитарной авиации. До поступления в Псковскую область Ми-8 неблагоприятные метеоусловия ограничивали возможность осуществления безопасной, своевременной и экстренной транспортировки всех нуждающихся. Теперь ситуация изменится и это поможет сохранить здоровье и жизнь тяжелобольных пациентов, проживающих в отдаленных районах области. Также Ми-8 оснащен всем необходимым оборудованием для безопасной транспортировки пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях», — отметил он.

Вертолет Ми-8 с медицинским блоком будет базироваться в Пскове. Решение о расширении санитарной авиации в регионе было принято врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым. Дополнительный вертолет поставила компания «РВС-Холдинг» в рамках государственного контракта на обеспечение полетов.

Первый вертолет — легкомоторный «Ансат» — приступил к работе в конце сентября. За это время экстренную медицинскую помощь получили 30 жителей из разных уголков Псковской области.

Санавиация возобновлена благодаря участию Псковской области в федеральной программе по организации оказания экстренной медицинской помощи. До этого санпомощь в регионе не оказывалась 25 лет.