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Общество

Нетрезвый водитель-рецидивист задержан в Новосокольническом районе

В Новосокольническом районе полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 15 ноября днем в деревне Захарово Новосокольнического района стражи порядка остановили автомашину ВАЗ-2101 без регистрационного номерного знака. Выяснилось, что за рулем «копейки» находился нетрезвый 52-летний житель Новосокольнического района. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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