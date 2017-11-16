Нетрезвый водитель-рецидивист задержан в Новосокольническом районе

12:50, 16 ноября 2017, ПАИ

В Новосокольническом районе полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 15 ноября днем в деревне Захарово Новосокольнического района стражи порядка остановили автомашину ВАЗ-2101 без регистрационного номерного знака. Выяснилось, что за рулем «копейки» находился нетрезвый 52-летний житель Новосокольнического района. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.