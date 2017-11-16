Псковский филиал РСХБ предоставил жителям региона более 750 млн рублей

12:58, 16 ноября 2017, ПАИ

За десять месяцев текущего года Псковский филиал выдал жителям региона порядка 2,5 тысячи кредитов на общую сумму 763 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка. По состоянию на 15 ноября 2017 года объем розничного кредитного портфеля псковского филиала Россельхозбанка превысил 2 млрд рублей.

В общей структуре розничного портфеля филиала потребительские кредиты занимают порядка 50%, среди которых высоким спросом пользуется кредит на неотложные нужды для пенсионеров. Вторым по значимости продуктом в розничной линейке филиала является ипотека. Всего за 10 месяцев 2017 года филиал предоставил физическим лицам 303 кредита на приобретение жилья в Псковской области на сумму более 380 млн рублей.

«Потребители банковских услуг отдают предпочтение кредитным продуктам, которые позволяют приобрести товары на максимально выгодных условиях. Именно такие возможности предоставляет своим клиентам Россельхозбанк, – подчеркнул заместитель директора псковского филиала Сергей Кононов. – В настоящее время кредитами банка пользуются более 20 тысяч жителей области».