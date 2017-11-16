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Экономика

Псковский филиал РСХБ предоставил жителям региона более 750 млн рублей

За десять месяцев текущего года Псковский филиал выдал жителям региона порядка 2,5 тысячи кредитов на общую сумму 763 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка. По состоянию на 15 ноября 2017 года объем розничного кредитного портфеля псковского филиала Россельхозбанка превысил 2 млрд рублей.

В общей структуре розничного портфеля филиала потребительские кредиты занимают порядка 50%, среди которых высоким спросом пользуется кредит на неотложные нужды для пенсионеров. Вторым по значимости продуктом в розничной линейке филиала является ипотека. Всего за 10 месяцев 2017 года филиал предоставил физическим лицам 303 кредита на приобретение жилья в Псковской области на сумму более 380 млн рублей.

«Потребители банковских услуг отдают предпочтение кредитным продуктам, которые позволяют приобрести товары на максимально выгодных условиях. Именно такие возможности предоставляет своим клиентам Россельхозбанк, – подчеркнул заместитель директора псковского филиала Сергей Кононов. – В настоящее время кредитами банка пользуются более 20 тысяч жителей области».

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