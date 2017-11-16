Тепловой контур здания новой школы в Великих Луках будет закрыт к концу года

13:14, 16 ноября 2017, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и заместитель губернатора Александр Кузнецов проконтролировали ход строительства корпуса школы № 6 в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Александр Кузнецов отметил, что до конца года в новой школе будет закрыт тепловой контур.

Выезд на объект состоялся по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который поручил ускорить темпы работ и взял реализацию проекта на особый контроль.

С момента визита врио губернатора Псковской области на объект процесс строительства активизировался. Кирпичная кладка выполнена на 85% и, по словам подрядчика, будет полностью завершена к началу декабря. Также строители монтируют окна, прокладывают инженерные сети. Параллельно со строительными работами закупается учебное оборудование.

«Работы находятся в графике, который был актуализирован недавно. Подрядчик делает все возможное, чтобы работы завершить в срок. На объекте трудятся более 150 рабочих и привлекаются дополнительные специалисты по тем или иным видам работ. Мы осуществляем еженедельный контроль: по два раза в неделю либо я, либо Вера Васильевна находимся на объекте» — сказал Александр Кузнецов.

Новый корпус средней общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова на 825 учащихся в Великих Луках строится по соглашению с Минобрнауки РФ. Источник финансирования — федеральная субсидия в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Здание возводится на месте снесенного аварийного корпуса на проспекте Гагарина. В новом трехэтажном корпусе разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования), а также маcтерские со станками ЧПУ.