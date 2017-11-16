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Общество

Более 200 школьников Пскова собрались на профориентационное занятие «Профессионалы будущего – 2017»

15 ноября в главном корпусе ПсковГУ состоялось ежегодное мероприятие для старшеклассников «Профессионалы будущего». В мероприятии приняли участие более 200 школьников, сообщили Псковскому агентству информации в Молодежном центре Пскова.

Главной целью, по словам организаторов, профориентационного занятия является помощь старшеклассникам в профессиональном самоопределении, ведь очень важно не ошибиться и выбрать профессию, которая будет не только актуальной на рынке труда, но и станет приносить удовольствие.

Молодежный центр провел мониторинг вакансий, открытых в Пскове и Псковской области, и пригласил представителей наиболее востребованных профессий, которые поделились с ребятами своим опытом работы. О том, что не бывает идеальных людей также, как и идеальных менеджеров рассказал Александр Долгих – директор Псковского регионального отделения «МегаФон».

«Основа менеджмента – быстрое реагирование на внешние изменения в сфере. А этого не получится, если вы не любите свое ремесло», – отметил Александр Васильевич.

В свою очередь парикмахер салона красоты «Атмосфера Стиля» Наталья Михайлова добавила: «Если вы хотите получать – нужно вкладывать: вкладывать в себя и в свое образование. Это сейчас многие из вас думают: «Зачем мне химия? Зачем биология?». Я тоже такой была, а оказалось, что в профессии парикмахера без знаний этих предметов – никуда, – рассказала о своем опыте Наталья.

Также на мероприятии старшеклассникам удалось познакомиться поближе с такими профессиями, как фельдшер и управляющий в сфере гостиничного бизнеса. Ребятам были показаны видеоролики, специально подготовленные для профориентационного занятия.

Кроме того, школьников познакомили и с учебными заведениями, где можно получить интересующее их образование. Таким образом, презентовали свою работу ПсковГУ, Псковский медицинский колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Кооперативный техникум и псковский филиал РМАТ.

Организатором мероприятия выступил Молодежный центр города Пскова совместно с Ресурсным центром подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковского государственного университета.

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