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Политика

Дмитрий Шахов возьмёт на контроль рассмотрение жалоб, поступивших по итогам выборов главы Гдовского района

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов отметил хорошую организацию работы избирательных комиссий всех уровней во время проведения избирательной кампании по выборам главы Гдовского района и пообещал взять на контроль рассмотрение поступивших жалоб, если в них есть нарушения избирательных прав граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Во время разговора с Дмитрием Шаховым председатель областного избиркома Николай Цветков подробно остановился на трех жалобах, поступивших в территориальную избирательную комиссию. Одну из них ТИК района признала необоснованной. В двух других, по предварительным оценкам, изложенные сведения не подтвердились, но для более тщательного изучения территориальная избирательная комиссия направила эти жалобы в правоохранительные органы.

Николай Цветков отметил, что на избирательных участках присутствовали более 120 наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, а также представители средств массовой информации. Контролировали проведение дня голосования также члены ЦИК России Адександр Клюкин и Александр Кинев, которые отметили, что выборы были хорошо организованы, прошли в спокойной обстановке и в соответствии с законодательством РФ.

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