Псковичей приглашают к поиску идей для городского Народного парка

13:46, 16 ноября 2017, ПАИ

С 16 ноября по 15 декабря администрация Пскова продолжает сбор идей от населения для разработки наполнения и зонирования территории Народного парка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Жители города могут прислать предложения на адрес электронной почты Псковской городской Думы: dok1@duma.pskov.ru. Либо принести в бумажном виде по адресу: улица Некрасова, 14, кабинет №2. Во всех случаях, помимо предложений, заявителю необходимо оставить контактную информацию для обратной связи. Анонимные обращения не рассматриваются.

Как подчеркнул руководитель рабочей группы проекта заместитель главы города Сергей Гаврилов в ходе очередного рабочего заседания, псковичи могут высказать свои предложения относительно необходимости зонирования парка (зоны тихого, активного, детского отдыха, конных и велопрогулок, территории парка и лужаек и тд). Кроме того, есть возможность внести пожелания по конкретному наполнению зон: наличию и видам детских игровых и спортивных площадок, велодорожек, малым архитектурным формам, наличию или отсутствию объектов общественного питания и услуг.

Предложения псковичей будут учтены при обсуждении концепции Народного парка на организационном комитете с участием специалистов перед изготовлением проекта благоустройства территории.

Также Сергей Гаврилов уточнил, что на сегодняшний день завершается процесс межевания территории и определения границ будущего Народного парка в районе Степановского лужка на Завеличье. Его площадь составляет чуть более 14 га. Далее будет продолжен сбор предложений от псковичей, их обработка, обсуждение со специалистами и формирование проекта.

Напомним, с идеей создания многофункционального общественного пространства на территории Степановского лужка выступил глава Пскова Иван Цецерский. Работа проводится на основании Постановления руководителя муниципалитета.