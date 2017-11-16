Вера Емельянова: В региональном бюджете на 2018 год предусмотрено исполнение всех социальных обязательств

13:56, 16 ноября 2017, ПАИ

Бюджет Псковской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов сохранит свою социальную направленность — в документе в полном объеме предусмотрено исполнение всех социальных обязательств перед населением, заявила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, в следующем году на 20% увеличено федеральное финансирование территориального Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области. «Это серьезная поддержка отрасли здравоохранения региона, которая позволит повысить качество оказания медицинских услуг», — отметила Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор также подчеркнула, что вносимый проект бюджета не окончательный, так как в течение 2018 года в него будут вносится коррективы, связанные с участием Псковской области в различных федеральных программах. «Как и раньше, регион продолжит добиваться привлечения дополнительного финансирования на строительство новых школ, ремонт учреждений здравоохранения и реализацию инновационных проектов», — добавила Вера Емельянова.