Псковские активисты ОНФ обсудили с жителями Спицинской волости Гдовского района создание «зеленого щита»

14:36, 16 ноября 2017, ПАИ

Представители Общероссийского народного фронта в Псковской области провели выездную встречу с жителями Спицинской волости Гдовского района, откуда поступило обращение о создании зеленого пояса вокруг нескольких населенных пунктов. Во встрече приняли участие также представители Общественной палаты региона, управления Росприроднадзора по Псковской области, государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды администрации региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Жители Спицинской волости обеспокоены тем, что на лесной территорий вокруг их деревень ведется вырубка леса.

«Жители деревни Островцы нам рассказали, что лес выпиливают уже не первый год, а они не могут даже заготовить дрова для собственных нужд, приходится покупать. При этом груженые лесовозы вывозят лес по деревенской дороге, из-за чего дорога разбита и пришел в негодность старый мост. Как выяснилось, лесные участки выделены в аренду на 49 лет. Арендатор производит вырубку на законных основаниях, претензий к нему со стороны чиновников нет. Однако местные жители против такого решения и хотят сохранить лес, прилегающий к их населенным пунктам. На нескольких делянках арендатор произвел посадки сосны, но пока они вырастут, пройдет много времени», – пояснил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Жители сельского поселения «Спицинская волость» Гдовского района инициировали проект создания лесопаркового зеленого пояса на территории волости, чтобы сохранить доступный прилегающий лес и защитить его от вырубки.

Напомним, федеральный закон о создании «зеленых щитов», подготовленный экспертами ОНФ, был принят в прошлом году, в июле текущего года были внесены поправки к нему. В «зеленые щиты» включаются не только леса, но и рекреационные зоны, территории зеленых насаждений больниц, образовательных учреждений, реки и водоохранные зоны, озера, природные ландшафты. На этих территориях запрещается сплошная рубка леса, разработка месторождений полезных ископаемых, размещение объектов хранения и утилизации отходов 1-3 классов опасности, размещение свалок и другое. Кроме того, устанавливается обязательство проводить лесовосстановительные мероприятия в приоритетном порядке.

Ранее активисты ОНФ инициировали создание «зеленого щита» вокруг Пскова, предложив включить в него четыре территории – Корытовский лесопарк, расположенный на юго-западе областного центра, территория Псковского лесхоза и микрорайона Белый Мох в северо-восточном направлении, микрорайона Псковкирпич и поселка Череха с юго-восточной стороны.

Общественные слушания по инициативе создания «зеленого щита» вокруг областного центра, а также в Гдовском районе на лесных участках вокруг нескольких населенных пунктов Спицынской волости вынесены на пленарное заседание Общественной палаты региона в конце ноября. Активисты Народного фронта взяли на контроль формирование «зеленых щитов» в регионе.