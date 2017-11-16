Сосиски псковского производителя вошли в число лучших в России

17:27, 16 ноября 2017, ПАИ

Сосиски «Молочные» торговой марки «Великолукский мясокомбинат» прошли проверку Роскачество на соответствие ГОСТу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Роскачество проверило 30 наиболее популярных российских производителей молочных сосисок, только половина из протестированных образцов соответствовала всем требованиям законодательства и заявленной на упаковке информации.

Товарами повышенного качества были названы сосиски торговых марок «Великолукский мясокомбинат», «Дымов», «Пит-Продукт», «Мясной дом Бородина 1997», «Микоян», «Фамильные колбасы», «Стародворские колбасы» («Вязанка») «Клинский» и «Папа может».

Исследование проводилось по 70 параметрам: в частности, продукция проверялась на соответствие критериям микробиологической безопасности, на наличие посторонних видов мяса, антибиотиков, сои и отходов мясного производства, не указанных в составе.

Нарушения эксперты Роскачества выявили в продукции марок «Велком», «Черкизово», «Атяшево» и «Малаховский». Большинство нарушений связано с наличием в составе безопасных, но немаркированных добавок, таких как крахмал и каррагинан. Также в половине образцов специалисты обнаружили антибиотики, однако только три бренда допустили превышение их максимально допустимого уровня: «Мясницкий ряд», «Владимирский стандарт» и «Рублевский». Недовес выявили лишь в случае сосисок «Ближние горки», которые весят 415 граммов вместо заявленных 450 граммов.

При этом ни в одном из образцов не обнаружили болезнетворных бактерий и ГМО или превышения допустимого уровня консервантов и нитрита натрия, который придает продукту розовый цвет.

Результаты исследования представлены на сайте организации «Российская система качества» (Роскачество).