Андрей Турчак призвал региональные приемные повышать эффективность коммуникации с гражданами

15:04, 16 ноября 2017, ПАИ

На селекторном совещании с регионами, посвященном неделе приемов граждан с 27 ноября по 3 декабря, приуроченной к дню рождения партии, исполняющий обязанности секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак призвал региональные общественные приемные провести приемы граждан максимально открыто и результативно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Ожидается, что председатель партии Дмитрий Медведев также примет участие в приеме граждан, и я буду проводить прием в одном из регионов нашей страны», – сказал Андрей Турчак.

По его словам, необходимо подойти к приему граждан без формальностей, не для статистики, а, чтобы как можно большее количество граждан в регионах почувствовали искреннее участие в решении своих вопросов. «Нам бы хотелось, чтобы были не сухие отчеты, которые фиксируют сам факт приема, а решение конкретных проблем, с которыми обратились люди», – подчеркнул Андрей Турчак.

Он напомнил, что в прошлом году в рамках аналогичных приемов было принято более 300 тысяч обращений. «Это большая цифра, но далеко не предел. Считаю, что мы должны повышать доступность, удобность коммуникаций с партией в этой части», – заявил и. о. секретаря Генсовета «Единой России».

Андрей Турчак рассказал, что после окончания недели приемов будет проведен анализ их результативности. «Это будет касаться работы и депутатов регионального и муниципального уровня, и депутатов Государственной Думы. Мы бы попросили наших коллег-сенаторов, представляющих регионы в Совете Федерации, также принять участие в этой работе», – сказал и. о. секретаря Генсовета партии.

Он также поблагодарил приемные за работу, назвав их действенным механизмом не только по разрешению тех проблем, с которыми приходят граждане, но и действенным механизмом коммуникации. «Мы должны оценивать работу приемных через их электоральное значение для наших субъектов, для нашей Партии в преддверии марта 2018 года и большого количества региональных избирательных кампаний, которые предстоят в сентябре 2018 года. Поэтому хотел бы настроить вас на максимально эффективную работу», – заключил он.

По словам председателя комиссии Президиума Генерального совета партии по работе с обращениями граждан, вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, прежде всего должны быть отработаны графики и составлены четкие списки тех, кто будет проводить прием. «Мы с вами по традиции очень широко включаем представителей законодательных собраний, органов исполнительной власти – всех тех, кто является членами партии», – сказала она.

Еще одна тема, на которую Галина Карелова обратила внимание, – создание дополнительных площадок. «В прошлом году было открыто 22475 таких площадок. Нам важно открыть эти площадки в отдаленных территориях, сельской местности. Гражданам тяжело порой выезжать в региональные центры в силу возраста, да и с транспортом не всегда получается удобно. Поэтому просьба продумать этот вопрос тщательно», – отметила Карелова.

В Псковской области с 27 ноября по 3 декабря депутаты различного уровня проведут в местных общественных приемных партии и на дополнительных площадках региональную неделю, приуроченную к 16-летию создания «Единой России».

«В Единый день приема граждан, который Партия «Единая Россия» приурочила к годовщине своего создания, мы охватываем большее количество людей, желающих обратиться со своими проблемами, задать вопросы или внести предложения, - сказал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов. - Приемы граждан проводятся с утра до вечера во всех местных отделениях Партии, в региональной общественной приемной в областном центре. Каждый руководитель или входящий в состав регионального политсовета член Партии принимает в этом участие. Граждане могут получить ответы, разъяснения или рассчитывать на то, что им будет оказана поддержка. Причем у них даже есть возможность выбрать к кому они хотели бы обратиться за помощью».