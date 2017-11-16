Депутат гордумы Пскова Сергей Федоров попросил суд прекратить производство по инициированному им делу

16:15, 16 ноября 2017, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрел дело по административному исковому заявлению депутата Псковской городской думы Сергея Федорова, который на выборах 10 сентября баллотировался от политической партии КПРФ в составе партийного списка кандидатов и по одномандатному избирательному округу № 14.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, заявитель просил признать недействительными результаты голосования на избирательном участке № 77 в городе Пскове. В своем заявлении в суд Федоров указывал, что в протокол об итогах голосования на 77 избирательном участке была внесена неверная информация о количестве погашенных избирательных бюллетеней.

Во время судебного заседания и после представленных объяснений и доказательств со стороны ТИК Пскова и УИК№77 Сергей Федоров, как административный истец, отказался от заявленных требований в полном объеме и попросил производство по делу прекратить. Определением судьи производство по делу было прекращено.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2017 года состоялись выборы депутатов Псковской городской Думы шестого созыва.