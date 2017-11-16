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Политика

Депутат гордумы Пскова Сергей Федоров попросил суд прекратить производство по инициированному им делу

Псковский городской суд рассмотрел дело по административному исковому заявлению депутата Псковской городской думы Сергея Федорова, который на выборах 10 сентября баллотировался от политической партии КПРФ в составе партийного списка кандидатов и по одномандатному избирательному округу № 14.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, заявитель просил признать недействительными результаты голосования на избирательном участке № 77 в городе Пскове. В своем заявлении в суд Федоров указывал, что в протокол об итогах голосования на 77 избирательном участке была внесена неверная информация о количестве погашенных избирательных бюллетеней.

Во время судебного заседания и после представленных объяснений и доказательств со стороны ТИК Пскова и УИК№77 Сергей Федоров, как административный истец, отказался от заявленных требований в полном объеме и попросил производство по делу прекратить. Определением судьи производство по делу было прекращено.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2017 года состоялись выборы депутатов Псковской городской Думы шестого созыва.

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