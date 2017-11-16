Публичные слушания по проекту областного бюджета на 2018 год пройдут в Пскове 22 ноября

17:40, 16 ноября 2017, ПАИ

22 ноября в 16:00 в зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (Воеводы Шуйского, 2) состоятся публичные слушания по проекту закона области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

С проектом закона области можно ознакомиться с 17 ноября на портале государственных органов Псковской области pskov.ru (раздел «Документы», подраздел «Проекты документов»).

Замечания и предложения по проекту закона области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» можно направлять в Государственное финансовое управление Псковской области в срок до 21 ноября по адресу: Некрасова, 23, или по электронной почте: oblfin@obladmin.pskov.ru. Телефон для справок: 8(8112) 29-99-23.

Распоряжение администрации области «О проведении публичных слушаний по проекту закона области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», содержащее Регламент проведения публичных слушаний, определяющий порядок регистрации участников, организации и проведения публичных слушаний, размещено на Портале государственных органов Псковской области pskov.ru в разделе «Документы».