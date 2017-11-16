На 65% выполнено строительство великолукского автодорожного путепровода

15:35, 16 ноября 2017, ПАИ

Строительные работы на автодорожном путепроводе в Великих Луках выполнены на 65%. Об этом во время посещения стройплощадки 15 ноября заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову рассказал начальник строительства Александр Бычинский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региона.

Объект строится по графику. Сейчас здесь проводится устройство ливневой канализации, обратная засыпка эстакадных съездов и подпорных стен. Также осуществляется надвижка и сборка правой ветки путепровода, и выполняются подготовительные работы под асфальтирование.

В ближайшей перспективе строители планируют укладывать асфальтобетон по левому направлению. Окончание масштабного строительства важного инфраструктурного объекта намечено на октябрь 2018 года.

Напомним, великолукский автодорожный путепровод призван решить главную транспортную проблему города — соединить две его части, разделенные железной дорогой.