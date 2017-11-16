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Общество

Псковская область подала заявку в Минфин на выделение дополнительных средств на реструктуризацию госдолга

Государственное финансовое управление подало заявку на получение бюджетного кредита в размере 548,4 млн рублей. Пакет документов с подробными расчетами за подписью врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был направлен в Министерство финансов РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в случае одобрения заявки финансовые средства будут направлены на реструктуризацию долговых обязательств региона.

Напомним, ранее врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заявлял, что замещение коммерческих кредитов бюджетными — одна из главных задач администрации области. Кроме того, областные власти прорабатывают с Министерством финансов вопрос о выделении дополнительных федеральных средств для повышения заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ и необходимостью индексации заработной платы в 2017 и в 2018 годах, а также на обеспечение сбалансированности регионального бюджета в 2018 году.

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