День ветерана отмечает уголовно-исполнительная система ФСИН 16 ноября

17:18, 16 ноября 2017, ПАИ

Руководство регионального Управления ФСИН России поздравило бывших работников ведомства с Днем ветерана уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Кроме того, в канун праздника сотрудники всех исправительных учреждений области подготовили для своих ветеранов праздничную программу, а кто не смог присутствовать на ней, того навестили и поздравили с этим праздником лично.

При поддержке Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» сотрудники следственного изолятора оказали ветеранам продовольственную помощь. В состав продуктового набора в этом году традиционно вошли самые необходимые продукты: консервы, крупы, молоко, сахар, чай и сладости. Кроме того, Российский Красный Крест обеспечил ветеранов красивыми подарками в виде чайного дуэта с Псковской символикой.

Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы была утверждена 16 ноября 2006 года. Эта дата была утверждена приказом директора ФСИН России в 2013 году и отмечается в нашей стране ежегодно.

Во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области действуют ветеранские организации, объединяющие в своем составе людей, каждый из которых в разные годы проходил службу в органах УИС и стоял у истоков формирования этих учреждений. Возглавляет Совет ветеранов УФСИН России по Псковской области Владимир Сергеевич Михайлов.

«Работа ветеранских организаций вносит весомый вклад в формирование и развитие пенитенциарной системы региона. За плечами ветеранов УИС большой жизненный опыт, которым они с радостью делятся с молодым поколением, прививая профессиональные навыки, патриотизм, верность служебному долгу», - добавили в ведомстве.