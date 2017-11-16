Еще три резидента появятся в особой экономической зоне «Моглино»

16:05, 16 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 16 ноября, состоялось заседание экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под руководством председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева. Участники заседания рассмотрели и поддержали три заявки об осуществлении деятельности на территории «Моглино», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Одной из заявок стал первый этап инвестиционного проекта английской компании KGP Laboratories (UK) Limited и ООО «Псков Фарма», в рамках которого планируется создать производство дорогостоящих противоопухолевых препаратов в таблетках, капсулах и жидкой форме. Сырье будут поставлять из Индии, России и Европы, рассказал представитель английской компании Натараджан Шанмугасундрам. Современные технологии и изолированные условия сделают производство безвредным для рабочих, а очистные сооружения для воды и воздуха — экологически безопасным.

На заводе будут трудиться около 40 человек, объем вложений составит порядка 971 млн. рублей. В дальнейшем инвестор намерен расширять производство, количество рабочих мест и спектр продукции.

Кроме того, представители KGP Laboratories (UK) Limited и ООО «Псков Фарма» активно ведут переговоры с Псковским государственным университетом по вопросу подготовки специалистов для ООО «Псков Фарма» на базе вуза.

Следующий проект, который поддержал экспертный совет, — строительство завода по заморозке и сушке ягод, фруктов и грибов на территории особой экономической зоны. ООО «Бионик Рус» планирует запустить производство к 2020 году, отметил представитель компании Евгений Великанов. Инвестор намерен выращивать сырье самостоятельно — на собственной базе в Бежаницком районе, а также закупать у населения и крестьянско-фермерских хозяйств. По мнению Евгения Великанова, это стимулирует жителей заниматься возделыванием сельскохозяйственных земель. Объем инвестиций в проект составит порядка 463 млн. рублей. На производстве будет занято почти 80 человек.

Одобрение членов экспертного совета получил также инвестиционный проект создания производства кабельно-проводниковой продукции ООО «Экокабель». Директор компании Павел Евдокименков рассказал, что планирует начать выпуск продукции уже в апреле следующего года — на заводе будут изготавливать безгалогеновые провода и кабели с повышенными требованиями по огнестойкости и пониженным дымо- и газовыделением. Инвестор намерен вложить в проект порядка 175 млн. рублей и создать 56 рабочих мест.

В завершение заседания председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев поблагодарил представителей компаний за презентации своих проектов и пожелал успехов в их реализации.

Следующим этапом для инвесторов станет подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта.