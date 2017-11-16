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Общество

Фотовыставка «Прекрасные жизни моменты» откроется в Михайловском 19 ноября

19 ноября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в экспозиционном зале в усадьбе поэта («Льнохранилище», или «Льняной амбар») для посетителей откроется выставка «Прекрасные жизни моменты» — фотографии Николая Алексеева.

Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе заповедника Лидия Токарева, показ приурочен к 60-летию Николая Алексеева. Выпускник Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института, более 20 лет он проработал врачом. Чуть более двадцати лет назад, в 1996 году, он впервые оказался в псковских пушкинских местах, и с тех пор Святогорье, Михайловское стало его судьбой. Уже много лет Николай Алексеев постоянно живёт в Пушкиногорском районе, состоит в штате «Михайловского», занимается фото- и видеосъемкой, работает над видеоархивом Пушкинского Заповедника.

Николай Алексеев. «Аллея Керн» утром (из собрания Пушкинского Заповедника)

«В экспозицию вошло 65 снимков разных лет: пейзажи, портреты, жанровые зарисовки. Все они отличаются особой, сердечной расположенность автора к «объекту съёмки», и это роднит фотографии Николая Алексеева с лирическими стихотворениями», - отметила Лидия Токарева.

Вход в «Льняной амбар» свободный.

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