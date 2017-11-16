6,5 млн рублей необходимо на спасение Анастасиевской часовни у Ольгинского моста в Пскове

16:37, 16 ноября 2017, ПАИ

Подтверждения двух заявок на 6,5 млн рублей на проведение реставрационных и противоаварийных работ в Анастасиевской часовне (1911 год постройки) ожидают в Псковском музее-заповеднике. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом во время пресс-выхода к часовне сообщил начальник отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Алексей Наливко.

Старший научный сотрудник музея Ирина Мельникова уточнила, что обе заявки поданы в рамках федеральной целевой программы Минкульта РФ «Культура России». Первый документ на 3,5 млн рублей касается проведения ремонтно-реставрационных работ в части архитектурного облика Анастасиевской часовни, которая является памятником архитектуры федерального значения. Вторая заявка на 3 млн рублей, пояснил Алексей Наливко, связана с противоаварийными работами по настенной живописи, которой украшены интерьеры часовни. Обе заявки поданы в Минкульт ещё в начале года. Их подтверждение ожидается в конце 2017 — начале 2018 года.

Напомним, что 3 ноября в рамках двусторонней встречи врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой оказать поддержку в реставрации Анастасиевской часовни. Тогда Владимир Мединский заверил, что Министерство готово оказать необходимую финансовую поддержку этому памятнику культурного наследия.

Анастасиевская часовня была построена на левом берегу реки Великой зодчим Серебряного века Алексеем Щусевым, стены украшены живописью по эскизам художника Николая Рериха. Росписью занимался иконописец Григорий Чириков. Ранее постройка размещалась на одном уровне с дорогой и старым Ольгинским мостом, утраченным в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные годы главку часовни снесли, росписи замазали масляной краской, а в помещении разместилась лавка по продаже керосина.

«К сожалению, сейчас памятник скрыт полотном Ольгинского моста, и немногие псковичи знают о нём, хотя для туристов и горожан доступен заказ экскурсии по Анастасиевской часовне. Подобную экскурсию заказывают довольно редко и в основном индивидуальные туристы», - рассказала Ирина Мельникова.

По её словам, часовня находится в плачевном состоянии. Внешний вид страдает из-за псковичей, которые кидают с моста тяжелые бутылки и прочий мусор, поэтому на кровле фиксируется множество вмятин. Интерьер часовни подвержен воздействию влаги, перепадам температур, из-за этого на стенах появилась чёрная плесень, к тому же время от времени отходят части живописного слоя.

Специалисты отмечают также, что после проведения реставрационных и противоаварийных работ для окончательного придания часовне надлежащего вида необходима реставрация стенной живописи и музеефикация объекта.

«Хочется, чтобы и территория у часовни также была благоустроена. Рассчитываем, что после возведения студенческого кампуса этот вопрос каким-то образом решится», - добавила Ирина Мельникова.

Алексей Наливко уточнил, что в случае подтверждения заявки на реставрационные работы внешний облик Анастасиевской часовни несколько изменится. В частности, планируется поменять форму барабана и главки, придав им начальный внешний вид. Также в документах прописаны работы по укреплению стен и фундамента постройки, приведение в порядок постамента. Начальник отдела добавил, что реставрационные работы в части архитектурного облика имеет смысл проводить только вкупе с противоаварийными мероприятиями внутри часовни.

Ирина Мельникова рассказала, что Григорий Чириков расписал лишь три стены часовни, на четвертой находились иконы и аналой с образом святой Анастасии, которую псковичи почитали как целительницу. Сверху над дверями находится изображение Спаса Нерукотворного, который держат два ангела, по бокам располагаются лики святых князей Довмонта-Тимофея и Всеволода-Гавриила, за ними можно рассмотреть Троицкий собор. На одной стене над небольшим окном располагается образ Николая Чудотворца, на второй — Богоматерь в кольце крепостных стен. Оба окна по бокам украшены изображениями двух архангелов с хоругвями. На потолке можно разглядеть небесные светила, в центре композиции помещён голубь, символизирующий Святой дух. «Все росписи в часовне несут тематику заступничества», - обратила внимание Ирина Мельникова.