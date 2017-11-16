Прокуратура Пскова добилась выплаты задержанной зарплаты работникам «ДСК»

16:28, 16 ноября 2017, ПАИ

Прокуратура Пскова оштрафовала директора строительной компании «ДСК» на 20 тыс. рублей за долги перед работниками предприятия и добилась устранений нарушений закона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По данным следствия было установлено, что 760-ти работникам предприятия не выплачена заработная плата за июль, август и сентябрь 2017 года на общую сумму более 32,5 млн рублей.

В этой связи прокуратура города в адрес руководителя ЗАО «Строительная фирма «ДСК» внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном статьей 236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).

В отношении генерального директора ЗАО «Строительная фирма «ДСК» прокурор Пскова возбудил два дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

Постановлением Государственной инспекцией труда в Псковской области руководитель строительной фирмы привлечен к ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.