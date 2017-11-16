В псковском управлении Роскомнадзора состоялось подписание Кодекса добросовестных практик

16:34, 16 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 16 ноября, состоялась церемония подписания псковскими компаниями и организациями Кодекса добросовестных практик Роскомнадзора по персональным данным. Первым СМИ региона, поддержавшим кодекс, стало Псковское агентство информации.

Как сообщает корреспондент ПАИ, от имени Роскомнадзора документ подписывал руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Псковской области Дмитрий Федоров. Он напомнил, что в современный мир становится все более «цифровым». С этим связаны, в том числе, новые опасности, возникающие перед гражданами. Подписание кодекса призвано минимизировать их. «Это маленький шаг, но он очень важный», - подчеркнул Дмитрий Федоров.

Руководитель регионального управления Роскомнадзора рассказал, что внедрение кодекса началось еще год назад. С тех пор его подписали все крупные банки и операторы связи. В настоящее время кодекс активно продвигается ведомством в регионах.

Добавим, что первой структурой, официально присоединившейся к Кодексу добросовестных практик Роскомнадзора по персональным данным, стало Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Документ подписал его руководитель Юрий Колесников.

«Мировой и российский опыт показывают, что сегодня современные информационно-телекоммуникационные технологии, кроме прогрессивного и инновационного направления, связанного с предоставлением новых услуг и расширением возможностей для социально-экономического развития, могут нести реальные угрозы нарушения фундаментальных прав и свобод гражданина, безопасности общества и государства», - говорится в введении к документу.

Подписавшие кодекс организации и компании тем самым соглашаются с тем, что максимально эффективное и безопасное использование возможностей интернета возможно при условии совместных усилий органов государственной власти, профессиональных, общественных и образовательных объединений и организаций, а также бизнес-сообщества.

Среди целей принятия кодекса - формирование и обеспечение реализации условий для взаимодействия граждан, государства, общества и бизнеса; снижение рисков, связанных с неосведомленностью всех заинтересованных лиц об угрозах вмешательства в частную жизнь, о требованиях законодательства РФ, о рекомендациях и стандартах профессиональных объединений и лучших практиках по защите прав и свобод гражданина как субъекта персональных данных, в том числе путем медиаобразования; выявление, снижение и предупреждение рисков, связанных с возможным опасным и потенциально опасным контентом.

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