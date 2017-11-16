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Общество

Очередной видео-альманах «Мисс Псков - 2017» покажут сегодня на канале РЕН-ТВ

Сегодня, 16 ноября, на телеканале «РЕН-ТВ Псков» выйдет в эфир новый выпуск видеоверсии конкурса красоты «Мисс Псков 2017» – регионального этапа конкурса красоты «Мисс Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.

«В течении 15 минут эфира зрителей ждет подробный рассказ о том, как проходил благотворительный марафон с участием конкурсанток и воспитанников интерната из поселка Ямм, а также закулисье и итоги фотосессии, которая прошла в автосалоне «Renault»  официального дилера - компании «Авто-Ас», - рассказал Николай Королев.

Начало эфира на в 19:10.

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