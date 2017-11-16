Названы победители регионального этапа конкурса, посвященного Году экологии

16:47, 16 ноября 2017, ПАИ

16 ноября в Пскове состоялось награждение победителей регионального этапа творческого конкурса «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей», посвященного Году экологии в России. С инициативой его проведения выступил федеральный проект «Единой России» «Детские сады - детям». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Жюри, в состав которого вошли Заслуженный художник РФ Игорь Макеев и фотограф Ирина Большакова, отобрало две работы. В частности, профессионалы отметили работу шестилетней воспитанницы детского сада компенсирующего вида № 15 города Пскова Маргариты Суровой, изобразившей «природу будущего», и произведение пятилетней воспитанницы детского сада «Звёздочка» города Печоры Кристины Терновской по теме «Моя малая Родина».

Еще один призер определен с помощью голосования в официальной группе регионального отделения «Единой России» в социальной сети «ВКонтакте». Им стал шестилетний воспитанник детского сада «Теремок» посёлка Дедовичи Максим Яковлев. Его работа, представленная на конкурс в номинации «Сохраним природу вместе», набрала 697 лайков.

Все авторы рисунков получили подарки из рук регионального координатора партийного проекта «Детские сады – детям», депутата Псковского областного Собрания Лидии Драгуновой.

«Мы отобрали три рисунка, которые поедут в Москву, еще три мы поощрили на местном уровне. К нам пришло более 230 работ со всего региона. Я считаю, что для Псковской области этот конкурс удался. Дети с энтузиазмом и творчески подошли к своей работе. Отдельно хотелось бы поблагодарить родителей и воспитателей, которые помогали ребятам, ведь детей, безусловно, нужно направлять, им надо подсказать», - сказала Драгунова и добавила, что этот конкурс не последний.

На втором этапе представленные на конкурс «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей» рисунки будут размещены на официальной странице федерального партийного проекта «Детские сады – детям» в соцсети «ВКонтакте», где с 18 по 30 ноября пользователи смогут проголосовать за понравившиеся работы.

Победителями станут участники, получившие наибольшее количество отметок «Мне нравится» под фотографией. Они будут определены до 15 декабря, награждены дипломами и подарками. Всего устанавливаются 10 призовых мест.

Напомним, в начале года партпроект «Детские сады - детям» разработал план просветительских мероприятий для воспитанников ДОУ, который состоял из серии экологических мероприятий и ряда конкурсов. Детям дошкольного возраста объяснялось, что такое мусор и отходы и в чем разница, как сохранить природу и сделать мир краше.

Заключительным мероприятием стал конкурс «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей». Он организован для привлечения внимания дошкольников к проблемам сохранения окружающей среды, повышения уровня экологической культуры воспитанников детских садов и эффективности работы дошкольных образовательных учреждений в сфере экологического воспитания детей в рамках Года экологии в РФ.

Партийный проект «Единой России» «Детские сады – детям», реализация задач которого рассчитана на период с 2017 по 2022 годы, направлен на обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях. Партпроект держит на контроле выплату зарплат работникам детских садов, оценивает не только доступность дошкольного образования, но и его качество, уделяет большое внимание повышению статуса профессии «воспитатель» в российском обществе.