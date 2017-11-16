Масштабные учения энергетиков пройдут в Псковской области

17:00, 16 ноября 2017, ПАИ

С 16 по 17 ноября в Псковской области на базе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» пройдут масштабные учения энергетиков по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием неблагоприятных природных явлений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, учения будут координироваться Региональным Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством заместителя губернатора Александра Кузнецова.

По сценарию на территории региона наблюдается резкое ухудшение погодных условий, усиление ветра до 25 м/с, мокрый снег с градом, температура воздуха опустится до -4 градусов. В результате воздействия неблагоприятных метеоусловий по замыслу учений в регионе произошли массовые отключения на ряде линий электропередачи и подстанций, в результате чего без электроснабжения остались социально-значимые объекты и несколько десятков тысяч потребителей.

Практическая часть проведения аварийно-восстановительных работ будет осуществляться на объектах электросетевого комплекса Западных электрических сетей «Псковэнерго» в Островском районе. Здесь участники тренировки будут выправлять и устанавливать опоры, монтировать провод, ремонтировать ТП, подключать дизель-генератор для подачи напряжения к социально-значимым объектам, разбирать завалы деревьев и т.д.

В ходе ликвидации последствий воздействия стихии ремонтные бригады «Псковэнерго» отработают взаимодействие с мобильными силами филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Новгородское ПМЭС, территориальных сетевых организаций – Псковской дистанции электроснабжения «РЖД», филиала «Северо-Западный АО «Оборонэнерго», бригадами ГУ МЧС России по Псковской области, подрядными организациями и персоналом ЖКХ Островского района.

Кроме того, впервые в ходе учений для отыскания повреждений на линиях электропередачи будет организована фотофиксация с беспилотных летательных аппаратов – квадрокоптеров вертолетного типа. Также в рамках мероприятия будет отрабатываться и оцениваться оперативное реагирование на запросы потребителей операторов единого телефона «горячей линии» МРСК Северо-Запада.