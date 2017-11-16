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Общество

545 заявок от жителей Псковской области приняли организаторы всероссийского конкурса «Лидеры России»

Организаторы всероссийского конкурса «Лидеры России» приняли 545 заявок на участие от жителей Псковской области. После выполнения формальных процедур: заполнения анкеты, указания паспортных данных и записи видеоинтервью — в конкурсе осталось 258 участников от региона, что составляет 2% от общего числа конкурсантов из Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего по СЗФО было зарегистрировано 23 тысячи 918 заявок, из них приняли участие в тестировании 11 тысяч 182 человека. По количеству тестируемых в СЗФО лидирует Санкт-Петербург — 6 тысяч 956 человек (62%). Второе место занимает Ленинградская область — 791 заявка (7%). Третье место у Калининградской области — 626 человек (6%).

Прием заявок на конкурс начался 11 октября и закончился 6 ноября. Собрано почти 200 тысяч заявок от жителей всей России. До 9 ноября участники активировали личный кабинет и загрузили запись видеоинтервью.

Этап дистанционного отбора продолжается с 10 ноября, 22 ноября будут объявлены результаты. 10 ноября участники прошли тест на общий уровень знаний. 12 ноября было два теста: на числовые и вербальные способности. Конкуренция среди участников очень высокая, задания требуют концентрации внимания, наличия логики и знаний по отечественной истории и географии. Объективность оценок обеспечена алгоритмами, которые сравнивают результаты тестирования участников между собой. 

Доступ к третьему тесту дистанционного отбора (16—17 ноября)  на управленческий потенциал  будет предоставлен тем, кто покажет наилучшие результаты по итогам тестов на общие знания и способности.

Успешно прошедшие весь дистанционный отбор получат приглашение на участие в очных региональных полуфиналах. Полуфинал по Северо-Западному федеральному округу пройдет в Санкт-Петербурге 20—23 декабря. Финал конкурса состоится в Москве в начале 2018 года.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Конкурс проводит Комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны. Оператор конкурса — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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