545 заявок от жителей Псковской области приняли организаторы всероссийского конкурса «Лидеры России»

18:01, 16 ноября 2017, ПАИ

Организаторы всероссийского конкурса «Лидеры России» приняли 545 заявок на участие от жителей Псковской области. После выполнения формальных процедур: заполнения анкеты, указания паспортных данных и записи видеоинтервью — в конкурсе осталось 258 участников от региона, что составляет 2% от общего числа конкурсантов из Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего по СЗФО было зарегистрировано 23 тысячи 918 заявок, из них приняли участие в тестировании 11 тысяч 182 человека. По количеству тестируемых в СЗФО лидирует Санкт-Петербург — 6 тысяч 956 человек (62%). Второе место занимает Ленинградская область — 791 заявка (7%). Третье место у Калининградской области — 626 человек (6%).

Прием заявок на конкурс начался 11 октября и закончился 6 ноября. Собрано почти 200 тысяч заявок от жителей всей России. До 9 ноября участники активировали личный кабинет и загрузили запись видеоинтервью.

Этап дистанционного отбора продолжается с 10 ноября, 22 ноября будут объявлены результаты. 10 ноября участники прошли тест на общий уровень знаний. 12 ноября было два теста: на числовые и вербальные способности. Конкуренция среди участников очень высокая, задания требуют концентрации внимания, наличия логики и знаний по отечественной истории и географии. Объективность оценок обеспечена алгоритмами, которые сравнивают результаты тестирования участников между собой.

Доступ к третьему тесту дистанционного отбора (16—17 ноября) на управленческий потенциал будет предоставлен тем, кто покажет наилучшие результаты по итогам тестов на общие знания и способности.

Успешно прошедшие весь дистанционный отбор получат приглашение на участие в очных региональных полуфиналах. Полуфинал по Северо-Западному федеральному округу пройдет в Санкт-Петербурге 20—23 декабря. Финал конкурса состоится в Москве в начале 2018 года.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Конкурс проводит Комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны. Оператор конкурса — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).