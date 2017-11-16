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Общество

Налоговая объявила о старте серии ликбезов для псковичей

В рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» в Управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области ежеквартально будут проводиться публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Узнать о проведении мероприятий можно из публикаций на официальном сайте ФНС России в подразделе «Контрольно-надзорная деятельность» и в новостной ленте в разделе «Новости» регионального блока сайта.

Проводиться публичные обсуждения, организуемые УФНС России по Псковской области, будут с участием представителей администрации Псковской области, органов местного самоуправления, Прокуратуры, Торгово-промышленной палаты, региональных общественных организаций, средств массовой информации, а также целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия.

Первое публичное обсуждение в УФНС России по Псковской области назначено на 28 ноября. Мероприятие пройдёт в актовом зале межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области (Псков, улица Яна Фабрициуса, 2а), начало в 10:00. 

Определена тема для обсуждения: «Итоги перехода на новый порядок применения ККТ. Правоприменительная практика налоговых органов Псковской области».

Вопросы по предлагаемой теме налогоплательщики могут направить на электронный ящик u60pub317@r60.nalog.ru.

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