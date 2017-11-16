Следователь из Псковской области погиб в ДТП в Тверской области

17:13, 16 ноября 2017, ПАИ

15 ноября в 20:00 в Тверской области в Западнодвинском районе на 368 километре федеральной автомагистрали М-9 «Балтия произошло ДТП. В аварии погиб сотрудник СУ СК России по Псковской области.

По данным следствия, 15 ноября, вечером, Chevrolet Lacetti, которым управлял 35-летний следователь по особо важным делам одного из следственных отделов СК РФ по Псковской области, двигался в сторону Великих Лук. По неустановленной пока причине иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком ГАЗ-279938 «Валдай» под управлением 35-летнего водителя. В результате ДТП сотрудник СКР от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его расследование ведёт Западнодвинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области (по взаимодействию со средствами массовой информации) Валерия Павлова.