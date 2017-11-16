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Общество

Великолучанка одержала победу в конкурсе «Библиотекарь 2017 года»

Заведующая отдела обслуживания муниципального бюджетного учреждения культуры Великолукской центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского Алена Фролова победила в конкурсе «Библиотекарь 2017 года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Торжественная церемония подведения итогов состоялась сегодня, 16 ноября, в рамках ежегодного совещания директоров федеральных и центральных региональных библиотек России.

Диплом и сертификат на получение денежных призов Алене Фроловой вручил первый заместитель министра культуры Российской Федерации В. В. Аристархови и президент Российской библиотечной ассоциации, председатель жюри конкурса Михаил Афанасьев.

«Конкурс «Библиотекарь 2017 года» занимает особое место среди конкурсов профессионального мастерства, - отметили в комитете культуры администрации города. - От всей души поздравляем Алену Фролову с победой!»

Учредителем конкурса выступило Министерство культуры Российской Федерации, организаторами — Российская национальная библиотека и Санкт-Петербургский государственный институт культуры при поддержке Российской библиотечной ассоциации.

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