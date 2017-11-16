Десятым претендентом на должность сити-менеджера Пскова стал замначальника УГХ Дмитрий Таратынов

18:20, 16 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, в последней день приёма заявок на повторный конкурс по замещению должности главы администрации (сити-менеджера) Пскова, его десятым участником стал заместетиль начальника управления городского хозяйства (УГХ) городской администрации Дмитрий Таратынов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, документы у г-на Таратынова приняла секретарь конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города, депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова.

Дмитрий Таратынов родился в 1977 году в Борисоглебске (Воронежская область). Окончил Российскую международную академию туризма по направлению «Управление персоналом».

Трудовую деятельность начал в 1993 году, работал последовательно дорожным рабочим, линейным мастером, главным специалистом дорожного отдела, управляющим МУ «УМР № 12», директором МП «УМР № 12». Затем был заместителем главы администрации Островского района, после 3-летнего периода руководства коммерческой компанией в 2013 году вступил в должность заместителя начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова.